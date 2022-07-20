Мужчина две недели общался с мошенниками и перевел им 1,3 миллиона рублей

Телефонные мошенники стали использовать новый способ обмана граждан с применением Pay-сервиса. Накануне в полицию Екатеринбурга обратился 55-летний житель поселка Верхние Серги. Мужчина несколько дней общался с аферистами и в итоге лишился 1,3 миллиона рублей. Вот какую историю рассказал свердловчанин полицейским.

Две недели назад ему позвонила женщина и представилась сотрудником крупного банка. Она сообщила, что на имя мужчины оформлен кредит, и ему нужно срочно получить его, чтобы заемными деньгами не воспользовались мошенники. Заявитель поверил и пошел в ближайшее отделение банка, где получил кредит на 733 тысячи рублей. Затем, следуя указаниям мошенников, он купил смартфон, скачал на него приложение Pay-сервиса и привязал к нему номер «безопасной» карты, которую продиктовала телефонная собеседница. После выполнения этих действий к мужчине подъехало такси. Его отвезли к банкомату с поддержкой NFC, где с помощью мобильного приложения гражданин добровольно перечислил на кредитные деньги на чужой счет. Затем звонившая потребовала удалить карту, привязанную к смартфону. По аналогичной схеме мошенники убедили мужчину перевести на еще один «безопасный» счет свои личные сбережения – в сумме 596 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении звонивших мужчине. Их личности не установлены. «Задача мошенников – убедить пользователя привязать к сервису чужую карту. Следующий шаг – убедить клиента внести деньги на сервис. Денежные средства злоумышленники, как правило, выводят уже через собственную карту. Фактически доверчивый гражданин сам отдает свои деньги аферистам, только с помощью платежного сервиса и манипуляцией с картами. При этом злоумышленники вводят собеседника в стрессовое состояние, сообщая об угрозе потери денег, требуют действовать незамедлительно и так далее», – отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый День», мошенники постоянно обновляют схемы обмана, в том числе используя новостную повестку. Эксперты советуют сразу прекращать разговор по телефону, если звонивший начинает говорить о финансовых операциях. Чтобы развеять сомнения, можно самостоятельно позвонить по официальному телефону клиентской поддержки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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