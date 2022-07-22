Уральский депутат попал под санкции Евросоюза за футболку с буквой Z

Депутат свердловского заксо от партии «Единая Россия» Виктор Бабенко попал в новый санкционный список Евросоюза.

В пояснении к решению говорится, что «мистер Бабенко», который является «ключевым региональным политиком», с самого начала событий на Украине открыто поддерживал действия российских властей: в соцсетях, интервью и на публичных мероприятиях. Кроме того, он призывал к тому же население Свердловской области. Также в вину Виктору Бабенко поставили то, что на большинстве фотографий последних месяцев он запечатлен в футболке с буквой Z.

Андрей Козицын также оказался в новом санкционном списке ЕС, но по другой причине – как гендиректор УГМК, «одной из компаний, обеспечивающих существенный источник дохода для Правительства Российской Федерации». Как уже писал «Новый День», 19 июля Андрей Козицын принял решение об уходе с поста гендиректора УГМК, именно в связи с возможным наложением на него персональных санкций со стороны иностранных государств. С 20 июля компанией руководит бывший председатель совета директоров УГМК Эльфат Исмагилов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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