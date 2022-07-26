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Вторник, 26 июля 2022, 14:18 мск

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Губернатор Свердловской области попал в санкционный список

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в санкционный список Великобритании. Санкции также введены против губернаторов Московской, Челябинской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской областей, Башкирии, Чувашии и министра юстиции Константина Чуйченко.

На прошлой неделе в санкционный список ЕС пополнился двумя уральцами – туда включили Андрея Козицына, который за пару дней до того ушел с поста гендиректора УГМК и депутата Виктора Бабенко.

Екатеринбург, Марина Иванова

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