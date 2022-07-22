WSJ: Евросоюз отказался от санкций против «ВСМПО-АВИСМА»

Европейский союз отказался вводить санкции против уральской корпорации «ВСМПО-Ависма» – крупнейшего производителя титановой продукции в мире. Об этом решении сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

«Европейский союз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании ПАО «ВСМПО-Ависма» после того, как Франция и другие государства-члены выступили против этого шага из-за опасений возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана в ЕС», – говорится в статье.

WSJ напоминает, что российская компания является важным поставщиком титана для авиастроительного гиганта Airbus SE, штаб-квартира которого находится во Франции. Напомним, после 24 февраля от закупок уральского титана временно отказались британская компания Rolls-Royce и американский производитель самолетов Boeing. По сообщению источников СМИ, Boeing не разрывал контракт с «ВСМПО-Ависма», а только приостановил его.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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