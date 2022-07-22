«Нашу медь некому заменить»: как санкции и уход Козицына скажутся на УГМК

Андрей Козицын попал в санкционный список Евросоюза. Но за считанные дни до этого он покинул пост гендиректора холдинга. «Новый День» обсудил с экономистами, как эти события скажутся на работе медного гиганта.

«Из-за включения Козицына в санкционный список для компании ничего не поменяется. Сейчас зачастую руководители так и поступают (выходят из бизнеса, – прим.ред.), стараются сохранить преференции для компании, чтоб их персональные санкции не распространялись на компанию, это достаточно патриотично. Они не боятся потерять свой пост, лишь бы компании было нанесено как можно меньше ущерба», – прокомментировала директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. По словам эксперта, на рядовых сотрудниках решение ЕС однозначно никак не скажется. К тому же, санкции на рынке цветных металлов большого ущерба российским компаниям в принципе не нанесли. «Нашу медь, также как никель, титан – их просто никто не может заменить на мировом рынке. Институционально санкции вводились, но затронули не более 10 % нашего рынка. Однако руководители понимают, что надо подстраховываться, поэтому ведут поиск других партнеров, ищут рынки на Востоке».

Профессор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин считает, что уход Андрея Козицынав с поста гендиректора связывать с санкциями все же не стоит – это внутренние дела компании. Что касается деятельности УГМК после включения Андрея Козицына в санкционный список – то и он уверен, проблемы компании это не создаст, а любые попытки помешать работе медного гиганта обернутся как раз против ЕС. «Если они планируют работу УГМК саботировать и бойкотировать, то наличие или отсутствие Козицина никак на этом не скажется. Но каких последствий добьются? На сегодняшний день цены и так на все ресурсы взлетели до небывалых высот, если УГМК будут кошмарить, то цены поднимутся. Сейчас они тройные – будут пятикратные. Они уже понимают, что стреляют себе в ногу из автомата», – сообщил доктор экономических наук.

Напомним, решение об уходе с поста Андрей Козицын принял 19 июля «в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств», чтобы исключить возможное опосредованное применение санкций к компаниям группы УГМК. С 20 июля компанию возглавил Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров. Сегодня стало известно, что Козицын попал в новый санкционный список ЕС – как гендиректор УГМК, «одной из компаний, обеспечивающих существенный источник дохода для Правительства Российской Федерации». Там же оказался и депутат Виктор Бабенко – за то, что с самого начала событий на Украине открыто поддерживал действия российских властей: в соцсетях, интервью и на публичных мероприятиях, и даже стал носить футболку с буквой Z.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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