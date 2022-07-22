Крупный бизнес, политическое голосование и футболка с буквой Z: за что попадают под санкции уральцы

Европейский союз утвердил седьмой пакет экономических санкций в отношении России. В очередной черный список попали уральский миллиардер Андрей Козицын, который незадолго до этого покинул пост гендиректора УГМК, а также свердловский депутат от «Единой России» Виктор Бабенко. «Новый День» подсчитал, сколько уральских чиновников и бизнесменов стали персонами нон-грата в западных странах после 24 февраля 2022 года. Им запрещен въезд в эти страны, а зарубежные активы, если они имеются, подлежат заморозке.

Депутаты

В отношении 351 депутата Госдумы РФ введены западные санкции за признание независимости республик ДНР и ЛНР. Среди них есть почти все свердловские депутаты: Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Константин Захаров, Максим Иванов, Павел Крашенинников, Жанна Рябцева, Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Лев Ковпак (все – «Единая Россия»), депутат-коммунист Николай Езерский, лидер свердловской «Справедливой России» Андрей Кузнецов и депутат от «Новых людей» Александр Демин. При этом черные списки разных стран варьируются. Например, Крашенников, Демин и Ковпак избежали санкций Канады, а Шипулин – санкций Японии. Бизнесмена и депутата «Единой России» Зелимхана Муцоева и вовсе миновали все ограничения – его нет ни в одном санкционном списке.

Сенаторы и полпред

Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне член Совета Федерации Александр Высокинский попал под санкции Евросоюза за ратификацию договора о дружбе и взаимопомощи ДНР и ЛНР. Первый губернатор Свердловской области, сенатор РФ Эдуард Россель не фигурировал в данном списке, так как отсутствовал на рассмотрении вопроса. Но позже персональные санкции в отношении него наложила Великобритания. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев был внесен в санкционные списки США, Великобритании и Канады.

Миллиардеры

Владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, его супруга и сын, попали под санкции Евросоюза и Великобритании в марте. После этого бизнесмен вышел из совета директоров Трубной металлургической компании.

В апреле в санкционном списке Великобритании оказался бывший член совета директоров УГМК Андрей Бокарев. После этого он покинул пост президента «Трансмашхолдинга».

На владельца Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына впервые санкции были наложены в конце мая. Ему был запрещен въезд в Канаду, а также предполагалась заморозка активов в этой стране. 21 июля Козицын попал под персональные санкции Евросоюза.

Санкции за символ Z

Репрессии Евросоюза впервые коснулись уральских региональных политиков. Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» и по совместительству председатель регионального союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко попал под санкции за публичную поддержку спецоперации на Украине, в том числе за ношение футболки с символом Z. При этом в санкционном списке Бабенко обозначили как «ключевого регионального политика». Других местных депутатов и представителей власти, публикующих в соцсетях фотографии из командировок в Донбасс, санкции пока не коснулись.

А вот в соседних регионах местные депутаты попали в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку действий российской власти и организацию гуманитарной помощи населению Донбасса. В этом списке, в частности, тюменский депутат Роман Чуйко, челябинский депутат Алексей Денисенко и депутат ХМАО Николай Заболотнев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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