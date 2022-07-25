Металлоконструкция рухнула на машину – из-за жуткой аварии парализована Объездная

На Объездной автодороге в Екатеринбурге скопилась огромная пробка из-за ДТП в левом ряду под мостом по улице Щербакова. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает затор в 9-10 баллов. По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что с грузовика упала металлоконструкция и придавила позади идущий легковой автомобиль.

По предварительным данным, обошлось без погибших, на месте работают спасатели, скорая, полиция.

Екатеринбург, Елена Сычева

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