Установлен владелец грузовика, обрушившего кран на легковушку (ВИДЕО)

КамАЗом, с которого сорвалась металлоконструкция, рухнувшая на легковой автомобиль, может владеть корпорация «Маяк». Полис ОСАГО автомобиля с госномером Т049УЕ66 выдан на эту строительную компанию в страховой «Ренессанс», передает «Новый День» со ссылкой на открытые базы. В них же значится, что предыдущее ДТП с участием КамАЗа с таким госномером случилось 13 июля этого года, он столкнулся с другим автомобилем, но повреждений не получил.

Кран рухнул на легковушку

В корпорации «Маяк» агентству сообщили, что уточняют данные. «Видимо, не наша машина, иначе мы бы знали, но пока никто ответить не может, сейчас обед, перезвоните после часа», – сказали «Новому Дню» в канцелярии.

По предварительным данным, в аварии никто не погиб, но пострадали двое детей, ехавшие в легковом автомобиле, а также водитель иномарки. На месте продолжают работать спасатели и ГИБДД. Предварительным виновником аварии называют грузовик. «Металлическая конструкция, которая была слабо закреплена на грузовом автомобиле, зацепилась за мост и упала на легковой автомобиль, ехавший в попутном направлении», – пишет е1 со ссылкой на сотрудников МЧС, работающих на месте аварии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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