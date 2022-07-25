В аварии под мостом на Объездной пострадали мать, двое ее детей и знакомая (ФОТО)

В аварии под мостом на Объездной дороге пострадали четыре человека: мать, двое ее детей и знакомая находились в легковушке, на которую обрушилась металлоконструкция с КамАЗа. Прокуратура выясняет обстоятельства.

По данным надзорного ведомства, КамАЗ перевозил габаритный груз. Металлоконструкция зацепилась за мост на улице Щербакова и рухнула на ехавший следом автомобиль Kia Optima. В салоне находилась мать с двумя детьми и ее знакомая. В результате аварии пострадали все четверо. Известно, что женщинам 28 и 43 лет, детям – 8 и 14 лет. Они доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, угрозы их жизням нет.

59-летний водитель КамАЗа рассказал, что он вез часть башенного крана. Слишком поздно мужчина заметил, что высота моста не позволяет провезти конструкцию. Госавтоинспекция решает вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки крупногабаритного груза, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

«Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства травмирования 4 человек на Объездной дороге в г. Екатеринбурге. Проведение административного расследования находится на контроле», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее писал «Новый День», КамАЗ может принадлежать корпорации «Маяк». Полис ОСАГО автомобиля с госномером Т049УЕ66 выдан на эту строительную компанию в страховой компании «Ренессанс».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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