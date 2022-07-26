Рок-музыкант Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов примет участие в муниципальных выборах в Асбесте. Он идет кандидатом-самовыдвиженцем в местную думу, но пока не прошел регистрацию. Судя по документам, сам артист живет в Москве, но Асбест является его родным городом. Самойлов также известен своей провластной позицией.

Отметим, что Асбест является проблемным городом для «Единой России». На прошлых муниципальных выборах КПРФ взяла большинство в городской думе. В этом году местная территориальная избирательная комиссия пыталась заблокировать список кандидатов от коммунистов, что привело к скандалу и разбирательству на уровне областного избиркома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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