Облизбирком допустил КПРФ до выборов в Асбесте

Избирком Свердловской области заверил список кандидатов от КПРФ на выборах в городскую думу Асбеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании ИКСО выступила ее председатель Елена Клименко. Она напомнила, что на прошлой неделе ТИК Асбеста отказал КПРФ в заверении списка кандидатов по нескольким причинам. В частности, в пакете документов не было копий паспортов кандидатов, а подпись одного из членов счетной комиссии с областной конференции КПРФ вызвала сомнения в ее подлинности. Привлеченный членом РТИК эксперт-графолог сделал вывод, что подпись подделана. По словам Елены Клименко, асбестовская комиссия приняла решение, не основанное на законе. «Существует только два основания для отказа в заверении списка кандидатов: отсутствие необходимых документов и несоблюдение требований к выдвижению кандидатов», – отметила она. Копии паспортов на данном этапе не являются обязательными, их каждый кандидат должен сам предоставить в окружной избирком. Привлечение эксперта-почерковеда в данном случае законом не предусмотрено.

На своей рабочей группе облизбирком заслушал члена счетной комиссии Кожевникова, в чьей подписи усомнился ТИК, и он подтвердил, что во всех документах расписывался сам. Таким образом, оснований в отказе КПРФ в заверении списка нет. Областной избирком сам заверил асбестовский список КПРФ по одномандатным округам как вышестоящая комиссия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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