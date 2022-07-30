В Первоуральске сгорел автомобиль известной активистки КПРФ

В Первоуральске минувшей ночью сгорел автомобиль, принадлежащий депутату думы Асбеста коммунистке Натальи Крыловой и ее гражданскому мужу Максиму Ездакову. Крылова считает, что машину подожгли из-за ее политической деятельности.

По данным МЧС, пожар произошел в 3:29 на улице Вайнера в Первоуральске. Огонь повредил моторный отсек и панель приборов автомобиля Opel Astra, также были повреждены соседние «газель» и Honda Accord.

Наталья Крылова известна как лидер коммунистов в Асбесте и организатор неоднозначных политических акций. В прошлом году она была оштрафована за участие в форуме нежелательной организации, а теперь собирается на местные выборы сразу в семи муниципалитетах Свердловской области. В Первоуральске она идет в депутаты как самовыдвиженка. Еще в шести территориях – поселке Малышева, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Пышме, Асбесте – Крылова хочет стать кандидатом от КПРФ.

Напомним, в Асбесте местный ТИК пытался заблокировать список кандидатов от КПРФ, но свердловский избирком допустил партию до выборов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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