На свердловских выборах – первый громкий скандал. В него втянули лидера парламентской партии

Выборы в Свердловской области приобретают скандальный оттенок, в события уже вмешался политик федерального уровня. Правда, связано это не с выборами губернатора, а с ситуацией в одном из муниципалитетов.

Завтра, 20 июля, областной избирком обсудит скандальную ситуацию, которая сложилась в городе Асбесте. Напомним, 15 июля территориальная избирательная комиссия отказалась заверить список кандидатов от КПРФ на выборах в местную думу. Подозрения комиссии вызвали подписи на нескольких протоколах решений конференции областного отделения КПРФ. Была проведена почерковедческая экспертиза (копия заключения есть в редакции). Эксперт Михаил Колесников пришел к выводу, что на одном из документов вместо сотрудника обкома КПРФ А.Кожевникова расписался кто-то другой. На заседании ТИК было решено направить информацию о возможной фальсификации в следственные органы. Представители КПРФ заявили, что не согласны с решением и пойдут в суд.

Не дожидаясь суда, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поспешил высказаться в поддержку однопартийцев. «Мы изначально настроены на конкуренцию программ и команд. Но вместо этого местное жулье действует, что называется, по беспределу. Зарвавшихся «царьков» нужно остановить! Будем разбираться, в том числе поднимем этот вопрос на уровне АП», – пригрозил лидер оппозиционной партии в своем телеграм-канале.

В этот же день стало известно, что из текста решения ТИК, выданного на руки уполномоченной КПРФ Ольге Щаповой, исчезло упоминание о направлении документов о возможной фальсификации в следственные органы. Секретарь Асбестовской ТИК Екатерина Пушина написала на своей странице в соцсети, что на нее оказывается давление.

В областном избиркоме ситуацию прокомментировали так: «Асбестовская ТИК действительно своим решением не заверила список КПРФ. У нее одна функция – заверения либо не заверения. По данному факту в избирательную комиссию Свердловской области поступило обращение, ситуация изучается, ей будет дана правовая оценка».

Напомним, в списке кандидатов в гордуму Асбеста от КПРФ – неоднозначная активистка и действующий муниципальный депутат Наталья Крылова. В прошлом году она была оштрафована за участие в форуме нежелательной организации, а теперь собирается на местные выборы сразу в семи муниципалитетах Свердловской области. В Первоуральске она идет в депутаты как самовыдвиженка. Еще в шести территориях – поселке Малышева, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Пышме, Асбесте – Крылова хочет стать кандидатом от КПРФ.

Асбест, Елена Владимирова

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