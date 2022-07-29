Единороссы Асбеста снова попробуют снять с выборов КПРФ

Асбестовское отделение «Единой России» обжаловало решение избирательной комиссии Свердловской области о заверении списка кандидатов от КПРФ в городскую думу. Соответствующее заявление подано в Свердловский областной суд.

«Решение избирательной комиссии мы уважаем, но пользуемся законным механизмом его обжалования», – заявил заместитель секретаря Асбестовского отделения ЕР Дмитрий Александрин.

Как уже сообщал «Новый День», 15 июля ТИК Асбеста отказала КПРФ в заверении списка кандидатов по нескольким причинам. В частности, в пакете документов не было копий паспортов кандидатов, а подпись одного из членов счетной комиссии с областной конференции КПРФ вызвала сомнения в подлинности. Привлеченный членом РТИК эксперт-графолог сделал вывод, что подпись подделана.

20 июля областной избирком пересмотрел это решение по жалобе уполномоченного КПРФ. По словам председателя ИКСО Елены Клименко, асбестовская комиссия приняла решение, не основанное на законе. «Существует только два основания для отказа в заверении списка кандидатов: отсутствие необходимых документов и несоблюдение требований к выдвижению кандидатов», – отметила она.

Асбест, Евгения Вирачева

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