Руководство ЕР запретило асбестовским единороссам судиться с коммунистами

Единороссы Асбеста отозвали из суда свое исковое заявление, с помощью которого надеялись снять с местных выборов кандидатов от КПРФ. Это было сделано после консультаций с партийным руководством.

«Мне позвонил Дмитрий Геннадьевич Жуков, сказал, что КПРФ является парламентской партией, все свои действия осуществляет только с разрешения власти, а потому – снимать их с выборов нельзя, даже по причине подделки документов. Можно по-разному к этому относиться, но партийная дисциплина требовала отозвать иск, я Дмитрия Геннадьевича уважаю и прислушиваюсь. Про недопустимость уголовного преследования фальсификаторов он ничего не говорил, поэтому в этом направлении работать продолжаем», – сказал заместитель секретаря Асбестовского местного отделения «Единой России» Дмитрий Александрин.

Как уже сообщал «Новый День», 15 июля ТИК Асбеста отказала КПРФ в заверении списка кандидатов по нескольким причинам. В частности, в пакете документов не было копий паспортов кандидатов, а подпись одного из членов счетной комиссии с областной конференции КПРФ вызвала сомнения в подлинности. Привлеченный членом РТИК эксперт-графолог сделал вывод, что подпись подделана.

20 июля областной избирком пересмотрел это решение по жалобе уполномоченного КПРФ. По словам председателя ИКСО Елены Клименко, асбестовская комиссия приняла решение, не основанное на законе. «Существует только два основания для отказа в заверении списка кандидатов: отсутствие необходимых документов и несоблюдение требований к выдвижению кандидатов», – отметила она.

После этого единороссы решили оспорить решение избиркома в суде.

Асбест, Евгения Вирачева

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