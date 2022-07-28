Депутаты Асбеста выбрали главу города

В Асбесте завершился конкурс по избранию главы городского округа. Свой пост сохранила Наталья Тихонова.

Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к гордуме, конкурсная комиссия представила депутатам двух кандидатов: саму Тихонову и начальника отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского ГО Ивана Епимахова. На заседание думы пришли 15 депутатов. Из них 11 поддержали Наталью Тихонову, остальные – не голосовали.

Напомним, в этом году в Асбесте ожидается напряженная кампания по выборам в гордуму. На прошлых муниципальных выборах, в 2017 году, КПРФ взяла там большинство мандатов. В этот раз на выборы в Асбесте пошел рок-музыкант Вадим Самойлов, известный своей провластной позицией, хотя выдвинулся он как независимый кандидат.

Асбест, Евгения Вирачева

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