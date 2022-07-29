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Пятница, 29 июля 2022, 06:27 мск

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Уральские учителя поедут работать в ДНР

Из Свердловской область в Макеевку поедут преподавать учителя русского языка и литературы, географии, физики, биологии, а также педагог-психолог. Все они отправятся в Донецкую народную республику добровольно, сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики Свердловской области. По данным ДИП, о своем желании отправиться учить детей в ДНР сообщили девять педагогов из Екатеринбурга, Байкаловского и Красноуфимского районов, Белоярского городского округа и Верхнего Дуброво.

«Свое решение им необходимо согласовать с учредителем образовательной организации, где они работают: важно, чтобы в школе была возможность замены преподавателя или перераспределения учебных часов между учителями. В случае положительного решения будет оформлена командировка на срок до одного года», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Отметим, подобной информацией о медицинских работниках в ДИПе не располагают – там не знают о врачах, фельдшерах или медсестрах, которые решили отправиться работать в Макеевку или другие населенные пункты ДНР и ЛНР. Однако ранее СМИ сообщали, что уральские медики приезжают в Донецк и Луганск. «Россия и здесь пришла на помощь… К нам едут медики отовсюду, из разных городов. Недавно приехали из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Некоторые из медиков приезжают ненадолго и уезжают, другие остаются служить в НМ ДНР», – сообщало информагентство «Новороссия».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Донбасс vs Киев

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