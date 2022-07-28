Кандидатов в Серовскую думу спонсирует санаторий местного метзавода

Кандидаты в депутаты городской думы Серова опубликовали свои первые финансовые отчеты. Почти треть из них получили пожертвования от одного и того же юрлица – санатория-профилактория Надеждинского метзавода «Чистые ключи».

Как сообщается на сайте серовского избиркома, по 50 тысяч рублей от ООО СП «Чистые ключи» досталось 19 кандидатам: Михаилу Кононову (ЕР), Сергею Минибаеву (ЕР), Ильдару Габитову-Горских (самовыдвиженец), Владимиру Устинову (ЕР), Альберту Шаймуратову (ЕР), Ирине Адамович (ЕР), Михаилу Бидаеву (самовыдвиженец), Ольге Гребеневой (ЕР), Григорию Олюнину (ЕР), Игорю Совчику (ЕР), Марату Барееву (ЕР), Ольге Идиятуллиной (самовыдвиженец), Андрею Пелевину (ЕР), Дмитрию Попенову (ЕР), Ольге Чернецовой (ЕР), Елене Варюхиной (ЕР), Максиму Драницыну (ЕР), Сергею Семакину (ЕР), Александру Якимову (ЕР). Примерно половина из них работает на Надеждинском (ранее – Серовском) металлургическом заводе.

Еще 10 кандидатов отчитались о поступлении на свои счета сумм от 200 рублей от 25 тысяч. Оставшиеся 39 кандидатов пока финансовых отчетов не предоставили.

Как уже сообщал «Новый День», из 25 действующих депутатов гордумы Серова на праймериз ЕР пошли 13, в том числе ее председатель Ирина Адамович. Все они в предварительном голосовании победили и позже выдвинулись на выборы.

Серов, Елена Владимирова

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