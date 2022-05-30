Праймериз ЕР проиграли 5 из 68 действующих депутатов

Свердловские единороссы подвели предварительные итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на муниципальные выборы, которые состоятся в сентябре.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского отделения ЕР, в электронном голосовании в восьми городах приняли участие 45 689 человек. В среднем явка избирателей составила около 7%. Наибольший процент по явке зафиксирован в Асбесте, наименьший – в Полевском.

Отметим, что среди участников праймериз было 68 действующих муниципальных депутатов. Почти все они одержали победу в своих округах. Но есть и исключения. Например, в Нижнем Тагиле выдвинулись 10 депутатов, но двое из них на выборы от ЕР не прошли. Действующий депутат гордумы, гендиректор завода «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов проиграл молодому инженеру с УВЗ Владиславу Фишеру. Депутат Александр Петров уступил сердечно-сосудистому хирургу Андрею Шерстобитову (напомним, в 2020 году Шерстобитов участвовал в праймериз на довыборах в гордуму Екатеринбурга, но проиграл бывшему эсеру Антону Швалеву). В одном из округов победил бывший депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Меньше всего депутатов – пять – выдвинулось в Асбесте, но все они одержали победу. Там же в одном из округов победил пиарщик Вениамин Помазкин.

В Новоуральске на праймериз победили 11 из 12 выдвинувшихся народных избранников (больше половины состава думы). Депутата Елену Стрельцову обошла директор детского сада Алла Вохмякова. Бывший первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин, который сейчас является сторонником «Единой России», праймериз проиграл.

В Полевском праймериз выиграли 10 депутатов – это 50% состава местной думы.

В Серове в праймериз участвовали 13 депутатов, все они прошли.

В Сысерти на праймериз победили 12 из 13 участников-депутатов. Тринадцатый, Фидарис Хусаинов, уступил свой округ руководителю военно-патриотического клуба «Русь» Алексею Раубе.

В Первоуральске в предварительном голосовании участвовали 10 депутатов. Проиграл один: депутат Галий Гарипов уступил инженеру Марату Галлямову.

Руководитель регионального исполкома Свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Жуков сообщил, что на Среднем Урале во время предварительного голосования жалоб на процедуру не зафиксировано. Окончательные результаты предварительного голосования будут подведены оргкомитетом 31 мая.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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