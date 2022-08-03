В больницы возвращается масочный режим для пациентов

В медицинских учреждениях Свердловской области вновь вводится обязательный масочный режим для пациентов. Антиковидные послабления вводились в июне, но главврачи самостоятельно принимали решение о ношении масок в больницах.

Как рассказали «Новому Дню» несколько жителей Екатеринбурга, в поликлиниках города персонал теперь просит посетителей надевать маски. Причем требования есть и в частных, и в государственных медучреждениях. Кроме того, в частных клиниках пациентов вновь просят заполнять анкеты с вопросами о самочувствии, контактах и поездках за последние две недели. «Новый День» обзвонил несколько больниц в Екатеринбурге, но там заверили, что никакого перерыва в масочном режиме для пациентов не было.

«В лечебных учреждениях масочный режим никто не отменял. У нас по-прежнему действует санитарно-эпидемиологический режим, поэтому пациентов просят надевать маски при посещении поликлиники», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦГБ №7. В Свердловской областной клинической больнице №1 также сообщили, что масочный режим для пациентов действовал в медучреждении без перерыва. «У нас никаких нововведений не было. Термометрия, санитарная обработка, маски – все осталось без изменений», – рассказали агентству в областной детской клинической больнице.

Отметим, что в некоторых медучреждениях к посетителям не предъявляют жестких требований, надеясь на их сознательность. Например, в первой детской поликлинике в Академическом районе никто не просит надевать маски, хотя объявление о масочном режиме висит, сообщила «Новому Дню» жительница района Светлана.

В свердловском оперштабе по борьбе с Covid-19 подтвердили, что масочный режим в больницы возвращается в обязательном порядке. «В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ медицинским организациям предписано обеспечить соблюдение всех профилактических мер, в том числе масочного режима. Особое значение данные рекомендации имеют для медучреждений, где традиционно наблюдается большое количество пациентов из групп риска, с целью сохранения штатного режима работы», – сообщил оперштаб.

Как ранее писал «Новый День», после 20 июля в Свердловской области отмечается подъем заболеваемости Covid-19. Однако сегодня взрывного роста числа заболевших нет. В среднем в сутки регистрируется около 150 случаев коронавируса, примерно 15% пациентов направляются в стационары.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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