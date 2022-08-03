Евгений Куйвашев зарегистрирован кандидатом в губернаторы

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала Евгения Куйвашева кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия».

Как сообщил на заседании секретарь избиркома Игорь Буртов, Евгений Куйвашев представил в свою поддержку все необходимые документы, в том числе 127 подписей муниципальных депутатов.

Сам Евгений Куйвашев за кандидатским удостоверением не явился.

Напомним, ранее избирательная комиссия Свердловской области приняла решения о регистрации еще четырех кандидатов в губернаторы: Александра Каптюга (ЛДПР), Александра Ивачева (КПРФ), Андрея Кузнецова (СРЗП), Александра Демина («Новые люди»).

Таким образом, процесс регистрации кандидатов в губернаторы Свердловской области завершен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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