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Среда, 27 июля 2022, 15:30 мск

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Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы (ФОТО)

Сегодня избирательная комиссия Свердловской области приняла решения о регистрации четырех кандидатов в губернаторы. Все они прошли муниципальный фильтр, сдав необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым был зарегистрирован кандидат от ЛДПР Александр Каптюг.

Вторым – представитель КПРФ Александр Ивачев.

Третьим – кандидат от «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов.

Четвертым был зарегистрирован кандидат от партии «Новые люди» Александр Демин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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