Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы (ФОТО)

Сегодня избирательная комиссия Свердловской области приняла решения о регистрации четырех кандидатов в губернаторы. Все они прошли муниципальный фильтр, сдав необходимое количество подписей муниципальных депутатов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым был зарегистрирован кандидат от ЛДПР Александр Каптюг.
Вторым – представитель КПРФ Александр Ивачев.
Третьим – кандидат от «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов.
Четвертым был зарегистрирован кандидат от партии «Новые люди» Александр Демин.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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