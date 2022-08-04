Единороссы Асбеста не смогли снять с выборов «Новых людей»

Асбестовский городской суд отказал местным единороссам в удовлетворении иска о снятии с выборов кандидатов от «Новых людей».

Как уже сообщал «Новый День», истцами выступили кандидаты в гордуму от ЕР, ответчиком – территориальная избирательная комиссия, а «Новые люди» были в процессе в качестве заинтересованной стороны.

Суд решил, что единороссы опоздали с подачей заявления об отмене решения ТИК. Список «Новых людей» был заверен избиркомом 20 июля, срок обжалования составляет 10 дней. По мнению суда, он истек 30 июля. Представитель истцов Вениамин Помазкин пояснил, что 30 июля была суббота – нерабочий день, а иск он подал в понедельник, 1 августа. Поэтому решение суда будет обжаловаться.

Напомним, ранее единороссы пытались избавиться от соперников-коммунистов, которых заподозрили в фальсификации документов. ТИК встала на их сторону и отказала КПРФ в заверении списка, но 20 июля областной избирком отменил это решение по жалобе уполномоченного КПРФ. После этого единороссы решили оспорить решение облизбиркома в суде. Но после консультаций с партийным руководством отозвали иск.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/767128.html

Асбест, Евгения Вирачева

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