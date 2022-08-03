Единороссы Асбеста пытаются снять с выборов «Новых людей»

На сегодня в Асбестовском суде назначено рассмотрение административного иска местных единороссов к теризибркому. Партийцы опять хотят избавиться от недобросовестных, по их мнению, соперников.

Истцы намерены оспорить решение ТИКа о заверении списка кандидатов в гордуму от «Новых людей». По их мнению, были допущены существенные процессуальные нарушения. Как рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, это уже второй иск. Первое заявление суд рассматривать не стал, так как на днях областное руководство ЕР отстранило своего официального представителя Андрея Еланцева. Сегодняшнее заседание назначено на 11:30.

«Новые люди» с претензиями ЕР не согласны. Депутат Госдумы от этой партии Александр Демин написал в своем телеграм-канале: «Давайте вести честную борьбу, а не строчить доносы в суды!»

Как уже сообщал «Новый День», в этом году самые оживленные политические баталии развернулись именно в Асбесте. 15 июля ТИК отказала КПРФ в заверении списка кандидатов, так как члены комиссии усомнились в подлинности подписи одного из коммунистических функционеров, участвовавших в выдвижении списка. 20 июля областной избирком пересмотрел это решение по жалобе уполномоченного КПРФ. По словам председателя ИКСО Елены Клименко, асбестовская комиссия приняла решение, не основанное на законе. «Существует только два основания для отказа в заверении списка кандидатов: отсутствие необходимых документов и несоблюдение требований к выдвижению кандидатов», – отметила она. После этого единороссы решили оспорить решение облизбиркома в суде. Но после консультаций с партийным руководством отозвали иск.

Добавим, пока одни единороссы Асбеста подают в суд, другие отказываются от борьбы. Сегодня стало известно, что кандидат в гордуму от ЕР Сергей Иванов снял свою кандидатуру с выборов в депутаты гордумы по собственному желанию. Заявление уже поступило в избирком. Иванов не исключает, что его примеру последуют и другие партийцы.

Напомним, обращение в суды по предвыборным вопросам всегда было распространенной практикой в Свердловской области. Например, на прошлых губернаторских выборах в 2017 году кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин подал в областной суд иск с требованием аннулировать регистрацию кандидата от КПРФ Алексея Парфенова за то, что тот в своем агитационном ролике читал стихи без указания автора. На выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году через суды «снесли» с выборов весь список Партии пенсионеров, признав их конференцию нелегитимной. И таких примеров – немало.

Асбест, Евгения Вирачева

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