Уральцев ждут еще одни жаркие выходные и смог

Свердловскую область окутывает смог. Синоптики выдали предупреждение, что на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Предупреждение действует с вечера вчерашнего дня и до 20 часов 9 августа.

Этот уикенд обещает снова быть жарким, ожидается до 32 градусов, переменная облачность, но без осадков, ветер слабый, неустойчивый. Такая же погода будет и в Екатеринбурге: до +31 градуса, без осадков и практически без ветра.

В такую погоду высоки риски лесных пожаров, накануне в регионе действовало три лесных очага, самое серьезное – под Пелымом, на севере области. Зачастую природные пожары происходят из-за небрежности людей. А в Березовском, например, подозревают, что кто-то намеренно сжигает деревья.

Кроме того, в такую жару стоит быть внимательнее с отдыхом у водоемов. Всего за два месяца – июнь и июль – во время купания утонули 33 человека, в том числе 8 детей. Большинство детских смертей случилось по недосмотру родителей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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