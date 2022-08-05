В облизбирком уже поступили десятки жалоб, связанных с агитацией

С начала избирательной кампании в Свердловской области в региональный избирком поступило около 90 обращений. Из них только 4% касаются выборов губернатора, 52% – носят справочный характер, а 44% – обращения, связанные с муниципальными выборами.

Об этом рассказала на пресс-конференции председатель ИКСО Елена Клименко. По ее словам, большая часть жалоб с мест связана с агитационными материалами кандидатов. Чаще всего жалуются собственники зданий и управляющие компании – на то, что агитация появляется в неположенных местах. Также есть заявления о том, что некоторые материалы не содержат выходных данных.

Жалуются и сами кандидаты – на порчу их АПМ. Такие обращения избирком переправляет в полицию. «Других мер мы применить не можем, направиться на поиски самостоятельно мы, к сожалению, не имеем возможности», – сказала Елена Клименко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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