«Ее нет, только если у столба высокая крапива», – уральцы злятся на предвыборную агитацию

До единого дня голосования в Свердловской области остался еще целый месяц, а жители городов, где ожидаются выборы в местные думы, уже жалуются в соцсетях на обилие агиток, размещенных зачастую в самых неподходящих местах.

Тональность сообщений различается, видимо, в зависимости от активности кандидатов в депутаты. Например, в паблике NVK | Новоуральск ВКонтакте к потенциальным народным избранникам обращаются довольно вежливо: «Многоуважаемые кандидаты в депутаты! Агитировать жителей за любимых себя – это ваше право. Вы хотите им понравиться и запомниться. И всеми способами растите свою значимость. Но некоторые из вас сейчас расклеивают свои агитки и объявления о встречах с избирателями прямо на стенах в подъездах. Вы портите имущество жителей – и надеетесь, что люди будут за вас голосовать?»

Популярный серовский паблик «Это Серов, детка» отмечает, что город становится «все краше». «Фонарные столбы, фасады зданий, остановочные комплексы – испорчены агитационными листовками», – пишет администратор сообщества. «Не то слово! В частном секторе нет агитации, только если у столба крапива в полтора человеческих роста!» – отвечает одна из подписчиц.

Но больше всего недовольны жители Первоуральска. «Клеили бы только на дверь, которую и так изрисовали какие-то малолетние м*даки. Но зачем лепить свои листовки на недавно отремонтированные стены?» – пишет подписчик сообщества «Инцидент. Первоуральск». «Уроды, вот и всё, нет у них понимания, что город должен быть чистым, а такие люди не понимают это, вот и задумайтесь, какие же люди идут в депутаты ради денег, тока аж стыдно», – отвечает ему другой.

Как уже сообщал «Новый День», на эту проблему уже обратила внимание председатель ИКСО Елена Клименко. На пресс-конференции 5 августа она рассказала, что большая часть жалоб с мест связана именно с агитационными материалами кандидатов. Чаще всего жалуются собственники зданий и управляющие компании – на то, что агитация появляется в неположенных местах.

Напомним, в этом году в Свердловской области пройдет более 50 муниципальных выборных кампаний. Самые крупные – в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Асбесте, Новоуральске.

Свердловская область, Елена Владимирова

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