Новым почетным гражданином Екатеринбурга стал директор ЗИК Николай Клейн

Екатеринбургская дума выбрала нового почетного гражданина города. Этот статус присвоен директору машиностроительного завода имени Калинина Николаю Клейну.

«Он внес огромный вклад в безопасность нашей страны. С 1997 года он является директором ЗИК. Аналогов оружия, которое выпускается на заводе Калинина, в мире нет. Кроме всего прочего, завод работает по гражданской продукции. Клейн поддерживает общественную организацию завода Калинина и курирует школу № 138», – перечислил заслуги кандидата спикер думы Игорь Володин.

За присвоение звания Клейну проголосовали 25 депутатов. Его соперником был гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровский – за его кандидатуру даже не голосовали.

Отметим, что Николай Клейн номинировался на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» три раза подряд. Но в 2020 году депутаты отдали звание врачу-эпидемиологу Александру Харитонову, а в 2021 году – главе РМК миллиардеру Игорю Алтушкину.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»