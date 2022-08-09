В Екатеринбурге выявлено превышение вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор огласил промежуточные результаты проверки качество воздуха в Екатеринбурге во время вчерашнего смога. Специалисты делали замеры во всех районах. Было выявлено превышение допустимой концентрации вредных веществ по адресам ул. Мичурина, 91, ул. Раевского, 16, ул. Вильгельма де Геннина, 31. Остальные среднесуточные пробы находятся в работе.

Результаты исследований по загрязняющим веществам в максимальной разовой концентрации соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в ведомстве. Екатеринбург затянуло сильнейшим смогом накануне. Горожане жаловались на едкий запах гари и видимую пелену в воздухе. По версии синоптиков, причиной дымки в мегаполисе стали лесные пожары в ХМАО. Метеорологические предупреждение о загрязнении атмосферы действует сегодня до 9 часов вечера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»