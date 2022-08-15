Прокуратура оспорила приговор мужчине, который устроил стрельбу в подъезде

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга подала апелляцию на приговор Антону Калинину, который прошлой осенью устроил стрельбу в подъезде своего дома.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд признал мужчину виновным только по статье «Угроза убийством», а не по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», как требовало обвинение. Подсудимый получил всего один год ограничения свободы, тогда как прокурор настаивал на 8,5 годах лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение считает приговор слишком мягким.

В апелляционном представлении прокуратура просит суд второй инстанции отменить приговор районного суда для квалификации действий осужденного по более тяжкому составу преступления (покушение на убийство двух и более лиц) и назначения наказания в виде реального лишения свободы на длительный срок.

Напомним, пьяный мужчина днем 3 сентября 2021 года устроил в подъезде на улице Седова стрельбу, пытаясь попасть в своего соседа 1962 года рождения, его сожительницу и их сына-инвалида 2000 года рождения. Дело из полиции передали в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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