В Серове «Единую Россию» заподозрили в использовании подложных документов с сомнительной подписью Куйвашева (ДОКУМЕНТЫ)

Разгорается новый скандал на выборах в Свердловской области, и снова речь идет об обвинениях в подделке документов. Если в Асбесте ТИК заподозрила фальсификацию подписей на нескольких протоколах КПРФ, то в Серове кандидат в думу, которому отказали в регистрации, обвиняет в использовании подложных документов партию «Единая Россия».

Серовский бизнесмен Дмитрий Киреев решил принять участие в выборах от партии «Новые люди», но ему отказали в регистрации по причине якобы текущего членства в партии «Единая Россия». Об этом в облизбирком была предоставлена официальная справка от партии за подписью секретаря Свердловского регионального отделения ЕР Евгения Куйвашева. Однако Киреев утверждает, что вышел из партии «Единая Россия» еще в начале лета, а справка, предоставленная серовским отделением партии в ТИК, является подложной, да и подпись Куйвашева вызывает сомнение.

17 июля Дмитрий Киреев подал в окружную избирательную комиссию документы на выдвижение для участия в выборах. 28 июля в комиссию поступило обращение мэра города Серова и по совместительству секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Василия Сизикова о том, что Киреев с 2008 года является членом ЕР. На основании этого 30 июля Серовская ТИК отказала Кирееву в регистрации кандидатом в депутаты городумы Серова восьмого созыва. Семеро членов комиссии проголосовали «за», один был «против». Нужно отметить, что заседание ТИК проводилось без личного присутствия Киреева.

В четверг в Серове состоялся суд по жалобе несостоявшегося кандидата от партии «Новые люди» Дмитрия Киреева на решение местного избиркома.

На суде Дмитрий Киреев утверждал, что вышел из «Единой России» еще в конце мая, а официально оформил уход в начале июля. В качестве доказательства Дмитрий Киреев предоставил в суд свое заявление о выходе из партии от 5 июля, подписанное исполнительным секретарем Железнодорожного местного отделения города Екатеринбург Михаилом Ананченко 6 июля 2022 года. Именно в екатеринбургском, а не в Серовском отделении «Единой России» числился Дмитрий Киреев со времени вступления в партию в 2008 году.

По запросу суда Единая Россия предоставила точно такой же документ, но датированный 26 июля 2022 года. Ознакомившись с бумагой, предоставленной в суд партией, сторона истца заявила о подделке и запросила экспертизу документа.

Также разнятся документы о майском заседании политсовета «Единой России», который рассматривал решение Киреева о выходе из партии, предоставленные в суд сторонами.

У Дмитрия Киреева на руках документы о том, что на заседании политсовета 31 мая его заявление о выходе из партии было удовлетворено. На документах нет подписи, так как они были присланы ему через группу политсовета ЕР в мессенджере WhatsApp. Также, по словам Киреева, он обнаружил, что впоследствии документы из группы были удалены.

Однако ЕР предоставила суду такие же протоколы заседаний политсовета «Единой России» от 31 мая, только с отрицательным решением вопроса о выходе Киреева из партии.

В качестве доказательства подлинности протоколов заседания политсовета защита предъявила переписку Дмитрия Киреева по поводу выхода из партии в мессенджере WhatsApp с Михаилом Ананченко, исполнительным секретарем Железнодорожного отделения партии «Единая Россия» в Екатеринбурге. В переписке от 1 июня речь идет о возврате членского билета, и собеседник Киреева пересылает форму заявления.

Кроме того, защита Киреева усомнилась в подлинности подписи Куйвашева на справке в ТИК. У истца имеется именная грамота, подписанная губернатором Свердловской области в 2017 году. Справка в ТИК о членстве Киреева в партии «Единая Россия» была предоставлена секретарем серовского отделения ЕР Василием Сизиковым, на документе также присутствует подпись Куйвашева. Подписи губернатора на двух документах разнятся.

Несмотря на гору представленных заявителем материалов и доказательств, в экспертизе спорных документов суд отказал. На требование защиты Киреева об отводе судьи Ирины Воронковой был также получен отказ.

Видео из суда

Решением суда Дмитрию Кирееву было отказано в иске к серовской ТИК. Решение об отказе бизнесмену в регистрации кандидатом в депутаты в думу восьмого созыва осталось в силе.

Нужно отметить, что Дмитрий Киреев активно участвует в жизни Серова с 2010 года, известен в городе как крепкий хозяйственник, меценат и общественник. В свободное время занимался расследованием гибели студентов на перевале Дятлова, инициировал постановку памятника в начале маршрута, был приглашен в качестве эксперта на тематическую программу «Первого канала».

Целью похода в политику Киреев называет желание «полностью изменить формат работы местных депутатов». «Чтобы не пропадали на пять лет после выборов, чтобы общественная приемная работала постоянно, чтобы депутат знал проблему каждого двора на своей территории», – поясняет Дмитрий Киреев. И этот новый формат работы Киреев планировал испытать на себе.

«Надоело смотреть на бардак в городе. Дороги в Серове – дальше центра страшно выехать, с медициной и экологией сущий кошмар, коррупционных схем уйма – и в дорожном строительстве, и в ремонте, и в домах для сирот, и в похоронном бизнесе, и в сфере ЖКХ. Я далек от политики, как и многие бизнесмены в городе. Заниматься развитием города чиновники вне выборов не хотят, а мы любим свой город и хотим, чтобы все здесь было по уму. Думали, партия власти как-то поможет вопросы благоустройства порешать, но, видимо, ошиблись. За почти 15 лет никаких реальных дел из «Единой России» ни мне, ни моим товарищам-партнерам сделать не помогли», – говорит Дмитрий Киреев.

Защиту Дмитрия Киреева удивило незнание элементарных юридических норм и поспешность руководителя Серовского отделения «Единой России» Василия Сизикова, предоставившего справку в ТИК. По словам адвокатов, юридическая практика выхода из партии была подробно рассмотрена Верховным судом, и никаких специальных документов, кроме личного уведомления, не требует.

«...Прекращение членства в партии на основании личного заявления носит уведомительный характер в силу устава партии и не требует выполнения каких-либо распорядительных действий со стороны каких-либо руководящих лиц партии», – говорится в официальном документе.

Сейчас защита Дмитрия Киреева собирается оспорить решение Серовского суда в областном арбитраже и добиться экспертизы документов, представленных партией «Единая Россия».

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь партии «Единая Россия» Максим Бестфатер: «Мы располагаем оригиналами документов о выходе Киреева из партии «Единая Россия» от 26 июля 2022 года. Согласно документам, на момент окончания сроков выдвижения кандидатов в ОИК 22 июля Киреев являлся членом партии «Единая Россия».

На вопрос о том, как справка, в которой указано, что она выдана Кирееву, могла быть выдана без запроса собственно Киреева и даже без его ведома, пресс-секретарь партии пояснил: «Серовские партийцы знали о том, что Дмитрий Киреев состоит в партии «Единая Россия», и запросили информацию в региональном отделении. Это нормальная практика. На основании предоставленных документов ОИК принял решение об отказе в регистрации».

На вопрос «Нового Дня», действительно ли справка была подписана лично Куйвашевым, Максим Бестфатер ответил, что «все документы регионального отделения оформляются в соответствии с действующим законодательством и нормами партийного документооборота».

Вместе с тем Максим Бестфатер подчеркнул, что вопрос о подлинности документов должен решать суд.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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