Свердловская область находится в «красной зоне» по распространению Covid-19

Свердловская область не соответствует четырем из пяти критериев территории, свободной от Covid-19. Согласно данным портала Стопкоронавирус.рф, недельный показатель заболеваемости на Среднем Урале превышает 30 случаев на 100 тысяч населения, при этом охват жителей тестированием недостаточен. Кроме того, в регионе низкий уровень коллективного иммунитета – всего 8,5% при требуемом уровне 80%. Также в Свердловской области превышен показатель занятости коек с ИВЛ, то есть в регионе есть пациенты с тяжелым течением Covid-19.

С конца прошлой недели на Среднем Урале ежесуточно выявляется свыше 500 случаев заражения, а число госпитализированных сильно варьируется – от ноля до 100 человек в сутки. Каждую неделю от коронавируса в регионе умирают несколько человек. Выздоровевших почти в два раза меньше, чем новых заболевших.

Ранее федеральный Роспотребнадзор рекомендовал регионам, где показатель заболеваемости выше 50 тысяч случаев на 100 тысяч населения, вернуть масочный режим. В Свердловской области это решение пока не принято, а в региональном оперштабе по борьбе с Covid-19 отказались давать разъяснения. Тем не менее, свердловские санврачи советуют жителям надевать маски в общественных местах, транспорте и больницах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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