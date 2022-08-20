В Асбесте сын депутата-единоросса обозвал людей «грязью»

В Асбесте разгорается новый предвыборный скандал. Сын действующего депутата местной думы Егор Александрин, который также идет на выборы кандидатом-самовыдвиженцем, оскорбил волонтеров и назвал их «грязью».

Конфликтная ситуация произошла 18 августа. Общественники из асбестовского автоклуба проверяли информацию о провалившемся люке и на обратном пути повстречали сына депутата-единоросса. 21-летний Егор Александрин начал вести себя по-хамски. На вопрос волонтеров, почему он так разговаривает с людьми, он ответил: «Я с грязью как хочу, так и разговариваю. Сядь в свое ведро и ******* (уходи) отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел». Представители автоклуба успели заснять часть разговора с молодым кандидатом и выложили в соцсети.

На скандал отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что таким кандидатам в думе делать нечего, и Александрин-младший должен теперь записать видеообращение и извиниться перед девушками-волонтерами. «Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца – действующего депутата думы Дмитрия Александрина», – написал Куйвашев в telegram-канале.

Стоит отметить, что Дмитрий Александрин сам баллотируется в новый состав Асбестовской думы от партии «Единая Россия». Депутат не дает комментариев и удалил личную страницу в «ВКонтакте».

Асбест, Ангелина Сергеева

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