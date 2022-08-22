Сын депутата-единоросса, назвавший людей грязью, снимается с выборов

Кандидат в депутаты Асбестовской гордумы Егор Александрин, сын действующего депутата от ЕР Дмитрия Александрина, не будет участвовать в выборах. Об этом стало известно на внеочередном заседании городского политсовета ЕР.

Видеозапись с заседания опубликована в паблике «ВКонтакте» «Народное телевидение Асбеста». Папа-депутат, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил: «Какие бы не совершались провокации, кандидат в депутаты должен быть сдержан, и слова, которые сказал Егор, говорить, наверно, не следовало. И пока, я так понимаю, Егору не нужно участвовать в этой кампании. И его кандидатуру с этого округа мы вдвоем решили снять». Также Александрин-старший заявил, что хочет покинуть должность замглавы городской ячейки «Единой России».

Сам виновник скандала извинился перед горожанами, хоть и достаточно своеобразно: «Дорогие горожане, я сожалею, что мои эмоции взяли верх»,– сказал Егор Александрин.

Как ранее писал «Новый День», конфликт между 21-летним кандидатом в депутаты и волонтерами местного автоклуба произошел 18 августа. На видео попала часть разговора, где Егор Александрин заявляет оппонентам: «Я с грязью как хочу, так и разговариваю. Сядь в свое ведро и ******* (уходи) отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел».

На ролик в соцсетях отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Думаю, делать ему (Егору Александрину) в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им».

Дмитрий Александрин попытался выгородить сына. «Ситуация очень неоднозначная, потому что моего сына спровоцировали. Конечно, он еще молодой в этом плане, не сдержался. Мы ходим, в том числе, по дворам, по собраниям, как кандидаты в депутаты. […] Конкуренты из другой партии, они у нас в Асбесте агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций», – заявил он журналистам.

Отметим, что именно Асбест в этом году отличился большим количеством предвыборных скандалов. Сначала местный избирком отказал в заверении списка кандидатов коммунистам. КПРФ пожаловалась в областной избирком, и решение ТИКа было отменено. Тогда единороссы подали на избирком в суд, но после предупреждения от партийного начальства забрали свой иск. Также они пытались через суд снять с выборов «Новых людей», но не получилось.





Асбест, Евгения Вирачева

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