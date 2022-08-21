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Воскресенье, 21 августа 2022, 16:02 мск

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Асбестовский единоросс заступился за сына, обозвавшего горожан «грязью»

Депутат думы Асбестовского городского округа Дмитрий Александрин спустя двое суток прокомментировал инцидент с участием своего сына – 21-летнего Егора Александрина, который баллотируется на выборы кандидатом-самовыдвиженцем. Накануне в соцсетях появился видеоролик, где молодой человек нецензурно обругал волонтеров местного автоклуба, назвав их «грязью».

«Ситуация очень неоднозначная, потому что моего сына спровоцировали. Конечно, он еще молодой в этом плане, не сдержался. Мы ходим, в том числе, по дворам, по собраниям, как кандидаты в депутаты. […] Конкуренты из другой партии, они у нас в Асбесте агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций. Кричат «Жулики, воры», еще что-то», – рассказал Дмитрий Александрин изданию «КП-Екатеринбург».

Депутат заявил, что его сына спровоцировала активистка Юлия Маткаримова, которая имеет неоднозначную репутацию в Асбесте. По его словам, она работает на одну из партий и ранее держала несколько приютов для собак, в которых умирали животные.

«Юлия подошла к Егору, давай на шею ему вешаться, давай звать его куда-то поехать, как проститутка. Он так и отреагировал. Они засняли конец разговора. Поэтому так и получилось. Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему, в любом случае так говорить», – прокомментировал Александрин-старший. Депутат также подчеркнул, что его сын, хоть и сказал грубые вещи, все-таки не сам начал конфликт, а подставился.

Как ранее писал «Новый День», конфликт между 21-летним кандидатом в депутаты и волонтерами местного автоклуба произошел 18 августа. На видео попала часть разговора, где Егор Александрин заявляет оппонентам: «Я с грязью как хочу, так и разговариваю. Сядь в свое ведро и ******* (уходи) отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел». На ролик в соцсетях отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Думаю, делать ему (Егору Александрину) в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им». Куйвашев предложил молодому кандидату публично принести извинения девушкам, которых он обматерил, а также намекнул, что ждет реакции отца – действующего депутата Дмитрия Александрина.

Добавим, что Дмитрий Александрин до недавнего времени возглавлял местное отделение «Единой России», а сейчас является заместителем председателя Асбестовской думы. Он также баллотируется на новый депутатский срок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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