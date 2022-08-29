Спортивный директор «Автомобилиста» рассказал о сроках строительства новой ледовой арены

Строительство ледовой арены УГМК идет по графику, сдача объекта планируется в декабре 2023 года, либо январе 2024 года. Об этом сообщил на пресс-конференции спортивный директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков

«Закончено возведение теплового контура, и идет внешнее остекление здания. Сейчас строители должны перейти к внутренней отделке и оснащению инженерии. Это, наверное, одна из самых сложных задач в строительстве сложного инженерного объекта. Пока все работы идут по графику», – прокомментировал Рябков.

Напомним, спортивное сооружение займет около 100 тысяч квадратных метров при высоте 43 метра. Ядром объекта будет игровое поле, вокруг него появится десяток раздевалок с возможностью трансформации. В будущем новая арена станет домашней площадкой ХК «Автомобилист». Там можно будет проводить соревнования международного уровня как минимум по 11 видам спорта, а также конгрессы и концерты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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