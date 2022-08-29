«Автомобилист» поставил задачу на предстоящий сезон в КХЛ

Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» обозначило главную цель в предстоящем сезоне КХЛ – занять первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате.

«Задача неизменная – бороться за победу на Востоке и дальше смотреть выше. Нет ни одной команды в нашей лиге, которая не мечтала бы о завоевании трофея. Естественно, что стремиться надо к первому месту, а не к пятому-шестому-восьмому. Победа на Востоке – это цель, которая формулируется, но на ней не стоит останавливаться», – сообщил директор клуба Максим Рябков.

Команда уже выбрала капитана – им стал 36-летний Сергей Широков, олимпийский чемпион 2018 года. Ассистентами капитана назначены Никита Трямкин, Анатолий Голышев и Патрис Кормье.

«Подписать Сергея Широкова в «Автомобилист» было непросто, за него пришлось побороться. Тренер Николай Заварухин встречался с хоккеистом лично во время переговоров. Мы достигли договоренности только после 15 мая. Но мы рады, что этот опытный хоккеист стал частью нашей команды. Он много энергии добавляет команде на льду и в раздевалке», – отметил Рябков.

Директор «Автомобилиста» рассказал, что особых проблем с возвращением иностранных хоккеистов, которые играли за екатеринбургский клуб в прошлом сезоне, не было. «Патрис Кормье, Брукс Мейсек, Стефан Да Коста, Джессии Блэкер, Юхан Маттсон обещали вернуться, если не будет ничего запредельного происходить, и слово свое сдержали. К ним добавился Кертис Волк, контракт был оформлен в начале мая. Позднее к нашей команде присоединился Ник Эберт», – перечислил легионеров Максим Рябков.

Напомним, «Автомобилист» потерял трех финских хоккеистов, которые должны были выступать в команде в будущем сезоне. Вратарь Юха Метсола, нападающий Миро Аалтонен и защитник Юрки Йокипакка расторгли контракты с клубом в июне. Причиной стал массовый отъезд финских хоккеистов из КХЛ из-за позиции правительства Финляндии по конфликту на Украине.

«Жаль, что хоккеисты не по своей инициативе вынуждены были отказаться. Но получилось, как получилось. Нам надо было провести формальные юридические процедуры в рамках регламента КХЛ. В итоге хоккеистам пошли навстречу, они продолжат карьеру в Европе. Аалтонен и Метсола будут выступать в Швейцарии, Йокипакка у себя на родине в Финляндии. Права на этих трех хоккеистов в юрисдикции КХЛ принадлежат «Автомобилисту». Если ситуация будет положительно меняться, будем готовы в будущем продолжать разговор», – прокомментировал Максим Рябков.

Главный тренер команды Николай Заварухин отметил, что на предсезонных турнирах «Автомобилист» по максимуму задействовал хоккеистов из фарм-клуба «Горняк» и молодежной команды «Авто». «В регулярном чемпионате будет 68 матчей. Для многих команд будет в новинку играть по 12-13 игр без пауз. Для этого мы и привлекали много ребят из ВХЛ, чтобы они понимали нашу систему игры и тактику. В сезоне где-то будем использовать ротацию. Надеемся, что основной этап до нового года мы выдержим физически, а дальше подработаем в этом компоненте», – отметил наставник команды.

«Автомобилист» начнет сезон в КХЛ 2 сентября с домашнего матча против ярославского «Локомотива». В сентябре екатеринбургской команде предстоит сыграть 12 матчей, восемь из них пройдут в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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