Новоселам в Академическом теперь вручают соцкарты «Уралочка»: первой получательницей стала педиатр из Читы (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге вручили 200-тысячную социальную карту «Уралочка». Ее получила педиатр Евгения Матвеева из Читы, которая вместе с семьей переезжает в район Академический. Кстати, «Уралочку» теперь получают все новоселы самого молодого района города.

Карты «Уралочка» начали выдавать в Свердловской области летом 2020 года. Владельцы получают скидку на проезд в общественном транспорте, бонусы от магазинов и предприятий, которые являются партнерами проекта. Сегодня координаторы подвели очередной промежуточный итог: вручили 200-тысячную «Уралочку» новой жительнице Екатеринбурга Евгении Матвеевой, которая, кстати, сегодня же получила и ключи от своей квартиры в квартале «Школьный» Академического.

«У меня ребенок поступил в Академию МЧС, и мы решили переезжать всей семьей в Екатеринбург. Нам очень понравился город, а район Академический выбрали потому, что здесь есть вся инфраструктура, красивые дома. Кроме того, я врач по профессии, а здесь рядом с домом будут строить медицинский кластер, университет, большую поликлинику, – рассказала Евгения Матвеева. – Мы выбрали квартиру с мебелью, потому что переезжаем из другого города. И очень повезло, что все смогли купить в одном месте. Карта «Уралочка» стала приятным бонусом, будем ей пользоваться».

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов рассказал, что Елене при покупки квартиры сделали скидку 3%, поскольку она врач. Кроме того, теперь все новоселы Академического при желании получают карту «Уралочка» в подарок.

«Мы с удовольствием влились в проект «Уралочка» в качестве партнера, потому что всегда преследовали при строительстве Академического одну цель – чтобы жители, заезжая в район, получали максимум услуг. И, получая квартиры, получали и благоустроенные дворы, и места в школах и садах. Чтобы человек сразу мог заехать и начинать жить уже сегодня, – рассказал Сергей Ланцов. – Я надеюсь, что социальная карта «Уралочка», помимо всего прочего, сделает жизнь в нашем районе еще комфортнее».

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, который присутствовал на вручении, отметил, что карта «Уралочка» востребована у жителей региона. Проект поддерживает все больше партнеров, соответственно, карта становится все более выгодной. А министр социальной политики Андрей Злоказов анонсировал присоединение к проекту новых банков.

«Карту уже выпускают «ВТБ-банк», «Почта Банк» и другие. На подходе – еще пять банков, среди которых Сбербанк, «Газпромбанк», УБРиР. Сейчас они дорабатывают свои внутренние документы, чтобы тоже начать выдавать карты населению, – отметил Злоказов. – «Уралочка» должна быть удобной для населения, тогда она будет востребована. Мы уже сейчас видим, что динамика выдачи карт увеличилась, значит, свердловчане ее приняли».

Напомним, АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» летом этого года выставил на продажу меблированные квартиры в квартале «Школьный». Покупателям доступны 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, где уже на 100% оборудованы кухни, гостиные, спальни. Закуплена даже вся необходимая техника.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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