«Новые люди» отозвали пятерых кандидатов в думу Серова

Партия «Новые люди» отозвала пятерых своих кандидатов на выборах в городскую думу Серова.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, отозваны предприниматели Александр и Павел Козяевы, Сергей Мельник, бывший депутат от КПРФ Александр Столбов, юрист Павел Чазов.

«Согласно пункту 5 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской области избирательные объединения имеют право отозвать кандидата по одномандатному (многомандатному) округу не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 5 сентября 2022 года», – уточнили в избиркоме. Добавим, всего в Серовскую гордуму выдвигалось 19 кандидатов от партии «Новые люди».

Напомним, на прошлой неделе трое кандидатов от «Новых людей» добровольно отказались от участия в выборах в Асбесте. Свои кандидатуры сняли Мансур Юсупов, Сергей Юдин и Алексей Смоленцев. Еще два кандидата от НЛ продолжают кампанию.

Серов, Евгения Вирачева

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