В Асбесте снялись с выборов кандидаты от «Новых людей»

Сразу три кандидата от партии «Новые люди» отказались от дальнейшей борьбы за места в городской думе Асбеста.

Как рассказал «Новому Дню» еще один участник выборов, Вениамин Помазкин, сняли свои кандидатуры Мансур Юсупов, Сергей Юдин и Алексей Смоленцев. Еще два кандидата от НЛ продолжают кампанию.

Напомним, накануне о том, что число зарегистрированных кандидатов за последние три недели сократилось, рассказала на заседании областного избиркома его председатель Елена Клименко. Сейчас в местных выборах участвуют 2185 кандидатов, после окончания периода регистрации их было 2234. По словам Клименко, главным образом свои кандидатуры снимают самовыдвиженцы.

Корреспондент РИА «Новый День» выяснил, что лидируют по уходу кандидатов с выборов два города – Новоуральск и Асбест. В первом из них снялись 10 кандидатов, из которых семь были самовыдвиженцами, один шел от ЛДПР, один – от СРЗП, один – от ЕР.

В Асбесте ранее отозвали свои кандидатуры четыре самовыдвиженца, в том числе дама по фамилии Путина и сын бывшего руководителя местной ячейки ЕР Егор Александрин, который прославился тем, что назвал горожан «грязью». Также не будут участвовать в выборах единоросс Сергей Иванов, два представителя ЛДПР и один – КПРФ.

Асбест, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»