С местных выборов снялись десятки кандидатов в депутаты

Почти 50 кандидатов в депутаты городских дум Свердловской области сошли с дистанции уже после прохождения регистрации.

О том, что число зарегистрированных кандидатов за последние три недели уменьшилось, рассказала сегодня на заседании областного избиркома его председатель Елена Клименко. На сегодняшний день в местных выборах участвуют 2185 кандидатов, после окончания периода регистрации их было 2234. По словам Клименко, главным образом свои кандидатуры снимают самовыдвиженцы. Председатель ИКСО напомнила, что выйти из кампании по собственному желанию можно только до 5 сентября, далее – только по уважительным причинам.

Корреспондент РИА «Новый День» выяснил, что рекордсменами по уходу кандидатов с выборов стали два города – Новоуральск и Асбест. В первом из них снялись 10 кандидатов, из которых семь были самовыдвиженцами, один шел от ЛДПР, один – от СРЗП, один – от ЕР.

В Асбесте отозвали свои кандидатуры четыре самовыдвиженца, в том числе дама по фамилии Путина и сын бывшего руководителя местной ячейки ЕР Егор Александрин, который прославился тем, что назвал горожан «грязью». Также не будет участвовать в выборах единоросс Сергей Иванов, два представителя ЛДПР и один – КПРФ.

В Верхней Салде снялись с выборов шесть кандидатов, все – самовыдвиженцы.

Скандально известная депутат думы Асбеста Наталья Крылова, которая выдвинулась сразу в семи муниципалитетах, отказалась от двух кампаний – в Ирбитском районе и Пышме.

В Туринске с выборов сняли бывшего депутата заксо Александра Коркина, который был судим за убийство по неосторожности (приговор в законную силу не вступил).

Есть и немало таких муниципалитетов, в которых пока не отказался от борьбы ни один кандидат. Среди них – Бисерть, Волчанск, Гари, Горноуральский округ, Красноуральск, Нижняя Тура, Полевской, Североуральск, Сосьва, Сысерть. В некоторых городах, например, Алапаевске, Ирбите, Нижнем Тагиле, Невьянске, Серове, Сухом Логу, снялись по одному-два кандидата.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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