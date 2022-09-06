В детсадах Екатеринбурга выборочно возвращают масочный режим

В некоторых детских садах Екатеринбурга родителей стали просить надевать маски, когда они приводят ребенка, либо на время родительских собраний.

Об этом «Новому Дню» рассказали екатеринбуржцы. «В новом садике в Академическом на родительские собрания уже не пускают без маски. Приводить ребенка пока можно без, но сказали, что все может измениться. Очень много детей болеют ОРВИ», – рассказала жительница района (скрины сообщения из садика имеются в распоряжении редакции).

В некоторых садах ВИЗа маску просят надевать и когда родители приводят детей.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что никакого распоряжения для всех детских садов нет. «Возможно, это решает руководитель детского сада совместно с медработником (которые закреплены за поликлиниками)», – пояснили в департаменте.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало всем носить маски в местах скопления людей, общественном транспорте и больницах. В школах маски с нового учебного года должны носить работники пищеблока.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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