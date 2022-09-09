«Думал, не дождусь». Рунет отреагировал мемами на смерть британской королевы

Россияне по-разному отреагировали на смерть британской королевы: одни несут цветы к диппредставительствам Великобритании в Москве и Екатеринбурге, другие отнеслись к скорбному, но ожидаемому событию (монархине было 96 лет) с юмором.

Одна из самых обсуждаемых картинок в Рунете, связанных с уходом британской королевы, – скриншот из официального аккаунта королевской семьи в инстаграме*. Три последние фото – официальный некролог по поводу кончины монаршей особы, черная-белая фотография Елизаветы и снимок, на котором счастливые и широко улыбающиеся граф и графиня Уэссекские копают какую-то яму.

Еще одна популярная тема для шуток – возраст принца Чарльза, нового короля, а также его новое тронное имя – Карл III.

Множество мемов посвящено и тому, что всего за пару дней до кончины Елизаветы II новым британским премьером стала Лиз Трасс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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