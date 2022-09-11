К полудню явка на губернаторских выборах оказалась ниже, чем в прошлый раз

По состоянию на 12:00 на выборах губернатора Свердловской области приняли участие 365 242 человека (11,07% общего числа избирателей). Избирком сообщает, что нарушений не зафиксировано.

Отметим, что это заметно ниже, чем на прошлых губернаторских выборах в 2017 году.

Тогда, как уже сообщал «Новый День», средняя явка избирателей на выборах по Свердловской области по состоянию на 12 часов составила 14,62%. Это был один из самых высоких показателей по стране. Больше всего людей пришли на избирательные участки в Гаринском округе, меньше всего – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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