На Урале у двух кандидатов после странностей с подсчетом оказалось равное количество голосов

В городе Первоуральске Свердловской области произошел скандал на выборах депутатов в местную думу. Настоящее противостояние было в одном из округов. Там представитель ЛДПР Дмитрий Хаймин с небольшим разрывом побеждал своего оппонента – Ивана Желудева из «Единой России». И, как считает команда первого, представители местных избиркомов, увидев это, попытались сработать в пользу проигрывающего.

Как уже писал «Новый День», сначала Желудев на несколько часов заблокировал работу участковой избирательной комиссии № 2371, заявив якобы о массовой скупке голосов со стороны Хаймина. Бюллетени там уже были подсчитаны, и ЛДПРовец демонстрировал явное преимущество, однако протокол подписан не был. После звонка корреспондента агентства в ИКСО работа УИК все же возобновилась, бюллетени с протоколом были отправлены в область.

Впрочем, на этом борьба, начавшаяся после закрытия участков, не закончилась. На соседнем участке – № 2372 – голоса были уже подсчитаны, а протокол подписан, однако после того как наблюдатели ушли домой, комиссия внезапно приняла решение пересчитать голоса, сообщили «Новому Дню» представители Хаймина. По его словам, несколько бюллетеней, где люди проголосовали за него, были испорчены – перед повторным подсчетом. Таким образом, по словам кандидата, небольшой разрыв был сокращен. «Разрыв был в четыре голоса по всем трем участкам. Видимо, они [представители оппонента] отправили эту информацию в УИК, и было решено провести пересчет, и несколько протоколов, которые были за меня, оказались испорчены. Но при сверке уже нового протокола выяснилось, что они неправильно посчитали бюллетени – оказалось, что они не досчитались одного голоса за меня, у нас [с Иваном Желудевым] получилось одинаковое количество голосов, но они уже не успели на это отреагировать», – сообщил агентству Хаймин.

В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области пояснили, что знают о произошедшем. «Законом данная ситуация урегулирована. На выборах депутатов по одномандатным избирательным округам при равенстве голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше», – сказали «Новому Дню» в ИКСО, уточнив, что окончательное решение принимает окружная избирательная комиссия «в строгом соответствии с законом».

Между тем, согласно данным избрикома, Хаймин подал документы на регистрацию 7 июля, а Желудев – 12-го. Зарегистрированы они были 16 и 23 июля соответственно. Следуя этой логике, Хаймин победил.

Кандидат в беседе с «Новым Днем» сообщил также, что с утра подал жалобу в областной избирком на действия членов УИК № 2372. «Жалобу зарегистрировали, хотя первоначально пришел ответ, что в этом должна разбираться территориальная избирательная комиссия, которая, по нашему мнению, и является источником нарушений», – заметил кандидат.

Первоуральск, Екатерина Норсеева

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