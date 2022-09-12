Глава избиркома подтвердила победу кандидата от ЛДПР

В Первоуральске победу на выборах в депутаты местной думы по спорному одномандатному округу одержал кандидат от ЛДПР Дмитрий Хаймин. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила глава избиркома Свердловской области Елена Клименко. «Насколько мне известно, кандидат от ЛДПР по этому округу победил», – подтвердила она.

Напомним, Хаймин и его оппонент из «Единой России» Иван Желудев получили одинаковое количество голосов. Притом что кандидат от ЛДПР вел с небольшим отрывом, однако после того как это стало известно, на одном из участков начался пересчет, и несколько бюллетеней, в которых голоса были отданы за Хаймина, были признаны испорченными. Клименко прокомментировала эту ситуацию. «Процедура пересчета является законной. Действительно, УИК произвела подсчет, приехала в ТИК и до момента сдачи протокола поступила жалоба на некорректность подсчета, поэтому УИК вернулась на участок и произвела подсчет. Это установленная законом процедура. Мы должны снять все вопросы до установления результатов», – отметила она.

Когда будут обнародованы официальные итоги голосования по данному округу, пока неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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