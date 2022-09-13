Оппозиционера из Асбеста обвинили в том, что он по ночам писал на дверях про Самойлова

Команда музыканта Вадима Самойлова, который два дня назад проиграл выборы в думу своего родного города Асбеста, подозревает, что победивший его кандидат Шабанов по ночам портил двери подъездов граффити с фамилией «Самойлов».

«В штаб Вадима Самойлова в ночь с 9 сентября на 10 сентября поступило четыре звонка от жителей домов на Ладыженского. Люди рассказали, что видели Евгения Шабанова, который краской и трафаретом наносил на двери изображения», – пишет телеграм-канал «Вадим Самойлов.Life». В штабе музыканта заявили, что порча имущества – это всегда репутационный ущерб кандидату, от чьего лица это якобы исходит. Однако преследовать конкурента они, по всей видимости, не собираются: «Все, что сделали эти люди, остается на их совести. Очень просим всех жителей округа № 15 сообщить адреса, где есть эти художества, мы готовы приехать и все убрать».

Отметим, что сам Евгений Шабанов на своей странице «ВКонтакте» разместил фотографии дверей с надписью «Самойлов» еще 10 сентября с комментарием: «Сегодня утром, в субботу, направляясь в избирательную комиссию для дежурства, наблюдения за предварительным голосованием обнаружил надписи на подъездных дверях в домах. На надписях написана фамилия Самойлов и стоит галочка. Я считаю, что портить общедомовое имущество НЕЛЬЗЯ! Использовать такие методы агитации незаконно и позорно». Далее его сторонники ожидаемо вступили в перепалку со сторонниками рок-звезды.

Как уже сообщал «Новый День», в одномандатном округе Асбеста № 15, по которому баллотировался музыкант, в голосовании приняли участие чуть больше 800 человек. По предварительным данным, за Самойлова проголосовали 208 человек, за коммуниста Евгения Шабанова – 366, за самовыдвиженку Елену Мурину – 230.

Асбест, Елена Владимирова

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