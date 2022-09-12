Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проигрывает выборы в родном городе

Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не смог одержать победу на выборах депутатов городской думы Асбеста.

Как сообщается в системе ГАС «Выборы», в одномандатном округе № 15, по которому баллотировался музыкант, в голосовании приняли участие чуть больше 800 человек. По предварительным данным, за Самойлова проголосовали 208 человек, за коммуниста Евгения Шабанова – 366, за самовыдвиженку Елену Мурину – 230.

Как уже писал «Новый День», сам артист живет в Москве, но Асбест является его родным городом. Самойлов также известен своей провластной позицией.

Отметим, что Асбест является проблемным городом для «Единой России». На прошлых муниципальных выборах КПРФ взяла большинство в городской думе. В этом году местная территориальная избирательная комиссия пыталась заблокировать список кандидатов от коммунистов, что привело к скандалу и разбирательству на уровне областного избиркома.

Асбест, Евгения Вирачева

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