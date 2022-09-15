Глава Таборов идет на шестой срок полномочий подряд

В Таборинском районе завершился первый тур конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета.

Как сообщает сайт местной думы, ко второму туру допущены три кандидата: действующий глава Виктор Роененко, директор школы в деревне Кузнецово Василий Мариенян, и директор местной агрофирмы Юрий Сединин. Второй тур назначен на 21 сентября. Отметим, Виктор Роененко руководит Таборинским районом непрерывно с 1996 года и сейчас идет уже на шестой срок полномочий.

Добавим, что Таборинский район – один из самых крупных по площади, но при этом – один из самых труднодоступных и малонаселенных (менее 3000 человек). Долгое время Таборы оставались последним местом на карте Свердловской области, куда не мог добраться коронавирус.

Таборы, Елена Владимирова

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