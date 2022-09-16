Эксперт рассказал, выселяют ли за коммунальные долги из квартир

Общая задолженность за услуги ЖКХ в Свердловской области составляет больше 12 млрд рублей и растет год от года. Уральцы копят долги по несколько сотен тысяч рублей. Но фактически взыскать их очень сложно. Депутат городской думы и руководитель управляющей компании РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников рассказал «Новому Дню», что полумиллионные долги – это не предел. «Есть задолженности по полтора-два миллиона», – отметил он.

Колесников уточнил, что в таких ситуациях списки квартир-должников, вывешенные на всеобщее обозрение, не имеют никакого эффекта. «Не было эффекта даже тогда, когда еще можно было писать фамилию. Люди ведь не платят не потому, что они такие наглые, хоть и такие встречаются. Чаще всего две причины. Первая – они тут просто не живут, а живут где-нибудь в Эмиратах, приезжают раз в год и оплачивают тогда. Вторая – у людей нет денег. Это или те, кто лишился дохода, потерял работу, или вовсе маргиналы», – пояснил собеседник агентства.

По его словам, во втором случае даже исковая работа и судебное взыскание не помогают. «Суд вынесет решение, но у человека все равно нет денег, даже на компенсацию судебной пошлины, а управляющая компания потратила деньги и время», – рассказал он.

Что касается выселения из квартир за долги, то это крайне редкая практика. «Бывает, что выселяют из муниципального жилья – на меньшую площадь. Но такого, чтобы у собственника выставили квартиру на реализацию за долги по услугам ЖКХ, я не встречал. Слышал, что якобы такое было в Первоуральске, но правда ли это, не знаю, документов не видел», – сообщил Александр Колесников.

Собеседник «Нового Дня» рассказал, что иногда у злостных должников, которые не могут сами погасить долг, находятся наследники, – и в таком случае они могут внести деньги, договориться о реструктуризации долга и так далее, но такие случаи крайне редки. Еще реже встречаются собственники, которые, например, потеряли доход и сами продают квартиру, которую не могут обслуживать, перед этим погашая задолженность за счет кредитных средств.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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